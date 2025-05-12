Екатеринбуржец, затащивший в сауну группу подростков, положил одному из них руку на свой половой орган. Это указано в обращении в СКР, которая разместила адвокат Зарина Адыева (помогает семье одного ребенка).
«Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голых телам. Мужчина по имени *** клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорится в обращении.
О том, что двух мужчин обвинили в педофилии, стало известно днем 12 мая. По словам Адыевой, мужчины привели в сауну подростков, где стали предлагать спиртное. А до этого несколько раз якобы встречались с ними в Burger King и предлагали сняться в модельном агентстве.
10 мая мужчины привели компанию мальчиков в сауну. Через некоторое время туда ворвалась полиция. Предположительно, мужчин отпустили. По данным URA.RU, заявления в СК уже написали три семьи. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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