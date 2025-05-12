«Клал руку на половой орган»: появились подробности о свердловчанах, затащивших детей в сауну. Фото

Екатеринбуржцы затащили подростков в сауну, написаны три заявления в СКР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
Инцидент произошел 10 мая в екатеринбургской сауне Фото:

Екатеринбуржец, затащивший в сауну группу подростков, положил одному из них руку на свой половой орган. Это указано в обращении в СКР, которая разместила адвокат Зарина Адыева (помогает семье одного ребенка).

«Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голых телам. Мужчина по имени *** клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорится в обращении.

О том, что двух мужчин обвинили в педофилии, стало известно днем 12 мая. По словам Адыевой, мужчины привели в сауну подростков, где стали предлагать спиртное. А до этого несколько раз якобы встречались с ними в Burger King и предлагали сняться в модельном агентстве.

10 мая мужчины привели компанию мальчиков в сауну. Через некоторое время туда ворвалась полиция. Предположительно, мужчин отпустили. По данным URA.RU, заявления в СК уже написали три семьи. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

Обращение в СКР, написанное семьей ребенка
Обращение в СКР, написанное семьей ребенка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, затащивший в сауну группу подростков, положил одному из них руку на свой половой орган. Это указано в обращении в СКР, которая разместила адвокат Зарина Адыева (помогает семье одного ребенка). «Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голых телам. Мужчина по имени *** клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорится в обращении. О том, что двух мужчин обвинили в педофилии, стало известно днем 12 мая. По словам Адыевой, мужчины привели в сауну подростков, где стали предлагать спиртное. А до этого несколько раз якобы встречались с ними в Burger King и предлагали сняться в модельном агентстве. 10 мая мужчины привели компанию мальчиков в сауну. Через некоторое время туда ворвалась полиция. Предположительно, мужчин отпустили. По данным URA.RU, заявления в СК уже написали три семьи. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...