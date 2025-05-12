«Клал руку на половой орган»: появились подробности о свердловчанах, затащивших детей в сауну. Фото

Екатеринбуржцы затащили подростков в сауну, написаны три заявления в СКР

12 мая 2025 в 20:01 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 10 мая в екатеринбургской сауне Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржец, затащивший в сауну группу подростков, положил одному из них руку на свой половой орган. Это указано в обращении в СКР, которая разместила адвокат Зарина Адыева (помогает семье одного ребенка). «Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голых телам. Мужчина по имени *** клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорится в обращении. О том, что двух мужчин обвинили в педофилии, стало известно днем 12 мая. По словам Адыевой, мужчины привели в сауну подростков, где стали предлагать спиртное. А до этого несколько раз якобы встречались с ними в Burger King и предлагали сняться в модельном агентстве. 10 мая мужчины привели компанию мальчиков в сауну. Через некоторое время туда ворвалась полиция. Предположительно, мужчин отпустили. По данным URA.RU, заявления в СК уже написали три семьи. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Обращение в СКР, написанное семьей ребенка Фото: соцсети Зарины Адыевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, затащивший в сауну группу подростков, положил одному из них руку на свой половой орган. Это указано в обращении в СКР, которая разместила адвокат Зарина Адыева (помогает семье одного ребенка). «Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голых телам. Мужчина по имени *** клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорится в обращении. О том, что двух мужчин обвинили в педофилии, стало известно днем 12 мая. По словам Адыевой, мужчины привели в сауну подростков, где стали предлагать спиртное. А до этого несколько раз якобы встречались с ними в Burger King и предлагали сняться в модельном агентстве. 10 мая мужчины привели компанию мальчиков в сауну. Через некоторое время туда ворвалась полиция. Предположительно, мужчин отпустили. По данным URA.RU, заявления в СК уже написали три семьи. Комментариев от свердловских силовых структур нет.