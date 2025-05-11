В Нижневартовске активизировались экстремисты из секты «Граждан СССР»*

В Нижневартовске (ХМАО) на остановках появилась экстремистская агитация, лозунги которой напоминают пропаганду запрещенного и признанного в России экстремистским движения «Граждане СССР»*. Фотографию в редакцию URA.RU прислал читатель. Мы не можем опубликовать ее, поскольку снимок содержит экстремистские лозунги и призывы.
«На остановках города 9 мая появились эти листовки. Покусились на святое — использовали Знамя Победы и писали свою пропаганду о том, что России как государства якобы не существует», — поделился автор фото, попросив об анонимности.
В пресс-службе прокомментировали, что 9 мая сотрудниками горотдела полиции N?2 опрошены два свидетеля, подтвердивших факт раздачи им листовок пятью жителями Нижневартовска. «В отношении каждого были составлены протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участниками публичного мероприятия порядка его проведения), дополнительно в отношении четверых составлены протоколы по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), а в отношении еще одного — протокол по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача)», — сообщили в ведомстве. Нарушители заплатят штраф от 10 до тысяч рублей.
В соседнем Сургуте 9 мая разгорелся скандал из-за символики СССР — глава комитета по внутренней политике города Андрей Саликов не допустил к участию в акции «Бессмертный автополк» жителя Лянтора, заподозрив его в причастности к сектантам и организации провокации. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку, а сам житель Лянтора в соцсетях заявил о том, что не является членом экстремистского движения.
* Движение «Свидетели СССР» (оно же «Граждане СССР») признано в России экстремистским. Оно внесено Минюстом РФ в список запрещенных в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!