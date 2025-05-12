В Шадринске начали плановое отключение горячей воды для ремонта сетей

В Шадринске Курганской области начались плановые отключения горячей воды, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Для большинства микрорайонов отключения продлятся две недели, однако в центральной части города сроки традиционно будут дольше из-за изношенности коммуникаций, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.
«12 мая — 16 июня горячее водоснабжение будет отключено в центральной части города (ТЭЦ „ШААЗ“), с 2 по 16 июня — в районе улиц Треугольник Депо, Архангельского и Привокзальной площади (котельная №7), с 23 июня по 7 июля — в Новом поселке (котельная №3), с 14 по 28 июля — на Мальцевском тракте (котельная №9), с 4 по 18 августа — в Северном поселке (котельная „ДСК“). Центральная котельная, а также котельные №2, №4, ЦРБ и ШПК останавливают работу на весь межотопительный период», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В мэрии также напомнили, что фактические сроки отключения горячего водоснабжения могут отличаться от плановых. Это будет зависеть от результатов гидравлических испытаний: если сети покажут удовлетворительную прочность и плотность, подача воды может быть возобновлена раньше. В случае обнаружения аварий или дефектов сроки возобновления горячего водоснабжения будут изменены, о чем жителей своевременно проинформируют.
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