Суточный рекорд осадков установлен в Кургане

В Кургане 12 мая за сутки выпало 16 миллиметров осадков — это новый рекорд для этой даты. Предыдущий максимум составлял 11 миллиметров и был зафиксирован 12 мая 1966 года. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«За 24 часа 12 мая в Кургане выпало 16 миллиметров осадков. Это новый рекорд для этих суток: предыдущий максимум был установлен в 1966 году и составлял 11 мм», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что в среднем 1 миллиметр осадков равен 1 литру воды на квадратный метр. Всего с начала мая в городе выпало 35 миллиметров осадков, что близко к месячной норме (38 миллиметров).
Ранее в Кургане уже отмечались обильные осадки в мае: так, 9 мая синоптики также прогнозировали дожди и температуру воздуха до +17 градусов, а исторические данные показывают, что в мае 1945 года в городе наблюдались схожие погодные условия. Таким образом, май традиционно отличается переменчивой погодой с возможными рекордными осадками.
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