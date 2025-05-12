Шары у здания администрации Кургана отремонтируют в этом году

В Кургане в 2025 году планируют провести ремонт постаментов с шарами у центрального входа в здание администрации города. Сейчас на объекте временно использованы пластиковые стяжки, чтобы предотвратить разрушение конструкции. Об этом сообщили в мэрии Кургана.
«Шары у центрального входа не являются аварийными, однако имеют отслоение из-за температурных воздействий. Принятые меры — в том числе установка стяжек — направлены на предотвращение дальнейшего разрушения. В дальнейшем постаменты будут отремонтированы», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Кургана.
Отмечается, что здание администрации Кургана, построенное в 1952 году и признанное объектом культурного наследия, готовят к ремонту. Уже разработана проектно-сметная документация, что позволит начать работы в этом году. Первым этапом станет ремонт аварийной кровли, запланированный на 2025 год, отметили в мэрии.
Ранее внимание горожан привлекло временное укрепление постаментов пластиковыми стяжками после того, как плиты под шарами начали разъезжаться, и очевидцы отмечали возможную опасность разрушения конструкции. Проблемы с состоянием здания администрации уже возникали: ранее из-за аварийной кровли приходилось закрывать зал заседаний гордумы, а во время одного из заседаний на козырек запасного входа упали кирпичи.
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