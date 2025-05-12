На входе в мэрию Кургана заметили интересное строительное решение — плиты под постаментом с шарами начали немного разъезжаться и их решили обвязать пластиковой лентой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«Сделано из серии „Мама, я починил“. Лентами обвязали по периметру, в двух местах. Заметно, что весь постамент рискует рассыпаться. Это немного опасно, хотя обычно такие шары, как возле администрации, устанавливают на штыри. Было бы славно, если бы врип мэра выделил деньги на ремонт», — говорят URA.RU очевидцы.
Чтобы посмотреть на постамент своими глазами, выехала и корреспондент URA.RU. Журналист заметила, что крпления, которые обвязывают конструкцию, оказались пластиковой стяжкой. Они действительно установлены на обоих постаментах.
Корреспондент URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
К сожалению, это не единственная проблема, с которой сталкиваются власти. Ранее зал заседаний Курганской городской думы закрывали на ремонт. Из-за этого депутаты были вынуждены собираться в помещении поменьше. Раньше чиновники сталкивались и с разрушением кровли здания мэрии. Один из таких инцидентов происходил как раз во время заседания гордумы. Тогда кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».