Пермячка, чье тело нашли на заборе, работала помощником повара

18-летняя пермячка, чье тело нашли на остром заборе, работала помощником повара в одной из столовых Закамска. Она училась на повара-кондитера и хотела работать в этой сфере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник на месте трагедии.
«Надя училась на повара-кондитера. Она хотела работать и развиваться в этом направлении. Работала горничной в отеле, потом уволилась, месяц была дома. Незадолго до гибели нашла работу в одной из столовых в Закамске помощником повара», — отмечает собеседник URA.RU на условиях анонимности.
На окраине Перми возле бара 11 мая был обнаружен труп девушки. Тело было нанизано на штырь забора. Предварительно, смерть наступила после проникающего колотого ранения в туловище.
12 мая в СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье Убийство. Будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации.
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