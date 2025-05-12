Пермячка, чье тело нашли на заборе, работала помощником повара

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка хотела развиваться в сфере общепита
Девушка хотела развиваться в сфере общепита Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

18-летняя пермячка, чье тело нашли на остром заборе, работала помощником повара в одной из столовых Закамска. Она училась на повара-кондитера и хотела работать в этой сфере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник на месте трагедии.

«Надя училась на повара-кондитера. Она хотела работать и развиваться в этом направлении. Работала горничной в отеле, потом уволилась, месяц была дома. Незадолго до гибели нашла работу в одной из столовых в Закамске помощником повара», — отмечает собеседник URA.RU на условиях анонимности.

На окраине Перми возле бара 11 мая был обнаружен труп девушки. Тело было нанизано на штырь забора. Предварительно, смерть наступила после проникающего колотого ранения в туловище. 

12 мая в СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье Убийство. Будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации.

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18-летняя пермячка, чье тело нашли на остром заборе, работала помощником повара в одной из столовых Закамска. Она училась на повара-кондитера и хотела работать в этой сфере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник на месте трагедии. «Надя училась на повара-кондитера. Она хотела работать и развиваться в этом направлении. Работала горничной в отеле, потом уволилась, месяц была дома. Незадолго до гибели нашла работу в одной из столовых в Закамске помощником повара», — отмечает собеседник URA.RU на условиях анонимности. На окраине Перми возле бара 11 мая был обнаружен труп девушки. Тело было нанизано на штырь забора. Предварительно, смерть наступила после проникающего колотого ранения в туловище.  12 мая в СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье Убийство. Будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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