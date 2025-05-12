Появилась главная подозреваемая по делу о смерти пермячки, найденной на заборе

Главной подозреваемой по делу о смерти 18-летней пермячки, тело которой было обнаружено на заборе, стала подруга погибшей, с которой она вместе находилась в баре в ночь трагедии. Девушке запретили выходить из дома, ее ожидает допрос. Об этом URA.RU рассказала родственница погибшей.
«С девочкой, которая отвела Надю в этот бар они вместе учились. Не сказать, что были прям очень подругами. Надя в этом баре была впервые, а вот эта подруга — не первый раз. Она неоднократно постила в своем telegram-канале кружочки из этого бара, фотографии как обнимается с иностранцами. Сейчас она говорит, что эти люди пытаются на нее все свалить и выставить ее крайней. Тем не менее сейчас она основной подозреваемый по делу об убийстве», — рассказала на правах анонимности URA.RU одна из сестер погибшей.
Ранее в распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где незадолго до гибели отдыхала пермячка, которую позже нашли мертвой на заборе. В крови девушки, выявили 5,8 промилле алкоголя, что является сильной стадией опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми.
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