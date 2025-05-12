12 мая 2025

Появились кадры из клуба, где отдыхала пермячка, которую нашли мертвой на заборе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка была в баре впервые
Девушка была в баре впервые Фото:

В распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где незадолго до гибели отдыхала пермячка, которую позже нашли мертвой на заборе. Девушка впервые посетила этот бар в день трагедии. Об этом агентству сообщила родственница погибшей. 

«Надя в этом баре была впервые, она всегда говорила, куда и когда идет. А вот ее подруга была в заведении не в первый раз. Она неоднократно постила в своем канале кружочки из этого бара, фотографии, как обнимается с иностранцами», — рассказала на правах анонимности одна из сестер погибшей корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми.

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В распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где незадолго до гибели отдыхала пермячка, которую позже нашли мертвой на заборе. Девушка впервые посетила этот бар в день трагедии. Об этом агентству сообщила родственница погибшей.  «Надя в этом баре была впервые, она всегда говорила, куда и когда идет. А вот ее подруга была в заведении не в первый раз. Она неоднократно постила в своем канале кружочки из этого бара, фотографии, как обнимается с иностранцами», — рассказала на правах анонимности одна из сестер погибшей корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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