В распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где незадолго до гибели отдыхала пермячка, которую позже нашли мертвой на заборе. Девушка впервые посетила этот бар в день трагедии. Об этом агентству сообщила родственница погибшей.
«Надя в этом баре была впервые, она всегда говорила, куда и когда идет. А вот ее подруга была в заведении не в первый раз. Она неоднократно постила в своем канале кружочки из этого бара, фотографии, как обнимается с иностранцами», — рассказала на правах анонимности одна из сестер погибшей корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми.
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