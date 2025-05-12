Что известно о деле пермячки, чье тело нашли на заборе в Перми

В Перми расследуют гибель молодой девушки, найденной на штыре забора
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка отдыхала в баре вместе с подругой, но потом та ушла
Девушка отдыхала в баре вместе с подругой, но потом та ушла Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

В Перми было обнаружено тело 19-летней девушки на штыре забора. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. URA.RU собрало в одном материале, что известно о трагическом случае на данный момент. 

Отдыхала вместе с подругой 

По предварительным данным, две девушки отдыхали в баре в ночь на 11 мая. Подруга уехала еще до смерти жительницы деревни Мокино. По словам очевидцев, тело сначала приняли за манекен. Полиция не нашла криминальной составляющей в произошедшем. Погибшая встречалась с молодым человеком, который в данный момент служит в армии.

Глава следкома заинтересовался инцидентом 

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Альтернативная версия 

В соцсетях активно обсуждается версия о том, что перед трагедией девушку преследовали мигранты. Они, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы.

Версия молодого человека

Парень найденной погибшей пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит найти виновных. По его мнению, его возлюбленная была не гулящей по дешевым кабакам, а домашней девушкой. Молодой человек уверен, что в деле что-то не так.

Возбуждение уголовное дела 

12 мая в СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье Убийство. В пресс-службе ведомства пояснили, что в ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации.

Что сделано на данный момент? 

Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Сейчас продолжается опрос свидетелей и очевидцев. Также сообщалось, что с места преступления были изъяты предметы, которые интересны для расследования уголовного дела.

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В Перми было обнаружено тело 19-летней девушки на штыре забора. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. URA.RU собрало в одном материале, что известно о трагическом случае на данный момент.  Отдыхала вместе с подругой  По предварительным данным, две девушки отдыхали в баре в ночь на 11 мая. Подруга уехала еще до смерти жительницы деревни Мокино. По словам очевидцев, тело сначала приняли за манекен. Полиция не нашла криминальной составляющей в произошедшем. Погибшая встречалась с молодым человеком, который в данный момент служит в армии. Глава следкома заинтересовался инцидентом  Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Альтернативная версия  В соцсетях активно обсуждается версия о том, что перед трагедией девушку преследовали мигранты. Они, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы. Версия молодого человека Парень найденной погибшей пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит найти виновных. По его мнению, его возлюбленная была не гулящей по дешевым кабакам, а домашней девушкой. Молодой человек уверен, что в деле что-то не так. Возбуждение уголовное дела  12 мая в СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье Убийство. В пресс-службе ведомства пояснили, что в ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации. Что сделано на данный момент?  Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Сейчас продолжается опрос свидетелей и очевидцев. Также сообщалось, что с места преступления были изъяты предметы, которые интересны для расследования уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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