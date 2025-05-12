Аферист под видом сотрудника ПФР обманул пенсионерку в Курганской области

В Курганской области 77-летняя жительница Половинского округа стала жертвой дистанционного мошенничества. Злоумышленник, представившийся сотрудником пенсионного фонда, убедил ее перевести личные накопления под предлогом получения социальных выплат. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«Неизвестный мужчина, позвонивший через мессенджер, убедил пенсионерку в необходимости перевода денежных средств для якобы авторизации на портале выплат. Женщина сняла 70 тысяч рублей и через отделение почтовой службы перевела их на номер, зарегистрированный за границей. Лишь спустя несколько дней, не дождавшись обещанных денег, она поняла, что ее обманули», — говорится в telegram-канале ведомства. После того, как через несколько дней женщина не получила обещанные выплаты, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Полиция Курганской области предупреждает: не доверяйте звонкам от якобы сотрудников государственных учреждений, не сообщайте личные данные и коды из СМС. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы, предупреждайте пожилых родственников и при первых признаках мошенничества сразу обращайтесь в полицию и банк.
В регионе продолжается рост числа случаев дистанционного мошенничества, особенно среди пожилых граждан. Ранее в Курганской области 69-летняя женщина перевела мошенникам более 1,75 миллиона рублей, а за последнюю неделю было возбуждено 21 уголовное дело, связанных с кибермошенничеством.
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