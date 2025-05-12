12 мая 2025

Школьника, пославшего фото порноактера под видом ветерана, проверит полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник отправил фотографию порноактера, которую впоследствии выставили на панно с ветеранами
Школьник отправил фотографию порноактера, которую впоследствии выставили на панно с ветеранами Фото:
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Администрация Железногорска (Курская область) обратилась в полицию после того, как подросток разместил фотографию порноактера Билли Херрингтона в рамках патриотической инициативы. В настоящее время со школьником проводят работу правоохранительные органы. Об этом рассказал глава проекта «Лица Победы» Антон Польский.

«Было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он прислал… была умышленно „застарена“, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА Новости.

Он добавил, что он не знал этого актера, а подобные фильмы он не смотрит. Отмечается, что выставка была показана возле здания администрации, а заказчиком были власти города.

Ранее подобный пранк совершали и на Украине. Так, в госучреждениях республики почтили память нескольких порноактеров, поскольку кто-то решил устроить розыгрыш.

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Администрация Железногорска (Курская область) обратилась в полицию после того, как подросток разместил фотографию порноактера Билли Херрингтона в рамках патриотической инициативы. В настоящее время со школьником проводят работу правоохранительные органы. Об этом рассказал глава проекта «Лица Победы» Антон Польский. «Было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он прислал… была умышленно „застарена“, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА Новости. Он добавил, что он не знал этого актера, а подобные фильмы он не смотрит. Отмечается, что выставка была показана возле здания администрации, а заказчиком были власти города. Ранее подобный пранк совершали и на Украине. Так, в госучреждениях республики почтили память нескольких порноактеров, поскольку кто-то решил устроить розыгрыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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