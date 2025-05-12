«Надю она не искала»: сестра пермячки, найденной на заборе, рассказала о видео с места ЧП

Родственники погибшей пермячки, тело которой было найдено на заборе, изучили видеозаписи с камер наблюдения бара, где девушка провела последние часы жизни. Просмотр записей вызвал у семьи вопросы к поведению подруги девушки в момент ее исчезновения. По словам родственников, подруга не предпринимала активных попыток найти Надю после ее пропажи.
«Надя и ее подруга сидели в этом баре. Потом подруга пошла в туалет и потащила Надю с собой. Когда Надя вышла, она случайно уронила у кого-то со стола напитки, сразу после этого ее как будто кто-то сзади дернул за руку. Она и подруга пропали из поля зрения камер наблюдения примерно на 10 минут», — рассказала на URA.RU одна из сестер погибшей.
Далее, по словам сестры, подруга вернулась в зал уже одна и сразу направилась к барной стойке. Там она сообщила сотруднику заведения о пропаже подруги. «Странно, что если она потеряла Надю, то не пошла посмотреть по залу по столикам а целенаправленно отправилась к барной стойке. Там ей сказали фразу, мол, не парься, поюзают и вернут примерно через час», — рассказала родственница корреспонденту агентства. После разговора с барменом девушка вышла на улицу, осмотрелась по сторонам, а затем вернулась внутрь. Спустя две минуты она вновь вышла из бара и уехала на такси. «Надю она не искала, как это писали», — отметила сестра погибшей.
Ранее в распоряжении URA.RU появились кадры из ночного клуба, где незадолго до гибели отдыхала пермячка, которую позже нашли мертвой на заборе. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Предварительной версией гибели девушки является несчастный случай.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!