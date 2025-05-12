12 мая 2025

Навигация в ХМАО: власти назвали расписание первых речных рейсов на май

Между Сургутом и Ханты-Мансийском теплоходы начнут ходить 16 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Ханты-Мансийска до Сургута отправится 16 мая
Первый рейс из Ханты-Мансийска до Сургута отправится 16 мая Фото:

Первый пассажирский рейс по Оби из Ханты-Мансийска в Сургут будет запущен 16 мая, также начнется движение речного транспорта по другим востребованным маршрутам региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«Первый рейс из Ханты-Мансийска до Сургута отправится 16 мая. Этот маршрут будет осуществляться только по четным числам», — сказано в сообщении.

Рейс по Оби из Ханты-Мансийска в сторону Сургута с остановками в Селиярово, Нялино, Пырь-Ях и Кышик отправится 15 мая. Параллельно начнет работу маршрут «Сургут – Угут — Сургут» по реке Большой Юган. Также откроется движение в направлении Березово с рейсами до Октябрьского и Березовского районов.

Самым протяженным маршрутом станет транзитный «Ханты-Мансийск – Березово — Ханты-Мансийск», соединяющий три муниципалитета региона. Запуск навигации в Белоярский район запланирован на 17 мая, однако сроки зависят от погодных условий и состояния льда на реке Казым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе навигация по реке Обь начнется 12 мая. Теплоходы начнут курсировать по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск, Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск и Покур — Нижневартовск — Покур.

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Первый пассажирский рейс по Оби из Ханты-Мансийска в Сургут будет запущен 16 мая, также начнется движение речного транспорта по другим востребованным маршрутам региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Первый рейс из Ханты-Мансийска до Сургута отправится 16 мая. Этот маршрут будет осуществляться только по четным числам», — сказано в сообщении. Рейс по Оби из Ханты-Мансийска в сторону Сургута с остановками в Селиярово, Нялино, Пырь-Ях и Кышик отправится 15 мая. Параллельно начнет работу маршрут «Сургут – Угут — Сургут» по реке Большой Юган. Также откроется движение в направлении Березово с рейсами до Октябрьского и Березовского районов. Самым протяженным маршрутом станет транзитный «Ханты-Мансийск – Березово — Ханты-Мансийск», соединяющий три муниципалитета региона. Запуск навигации в Белоярский район запланирован на 17 мая, однако сроки зависят от погодных условий и состояния льда на реке Казым. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе навигация по реке Обь начнется 12 мая. Теплоходы начнут курсировать по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск, Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск и Покур — Нижневартовск — Покур.
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