Навигация в ХМАО: власти назвали расписание первых речных рейсов на май

Первый пассажирский рейс по Оби из Ханты-Мансийска в Сургут будет запущен 16 мая, также начнется движение речного транспорта по другим востребованным маршрутам региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
«Первый рейс из Ханты-Мансийска до Сургута отправится 16 мая. Этот маршрут будет осуществляться только по четным числам», — сказано в сообщении.
Рейс по Оби из Ханты-Мансийска в сторону Сургута с остановками в Селиярово, Нялино, Пырь-Ях и Кышик отправится 15 мая. Параллельно начнет работу маршрут «Сургут – Угут — Сургут» по реке Большой Юган. Также откроется движение в направлении Березово с рейсами до Октябрьского и Березовского районов.
Самым протяженным маршрутом станет транзитный «Ханты-Мансийск – Березово — Ханты-Мансийск», соединяющий три муниципалитета региона. Запуск навигации в Белоярский район запланирован на 17 мая, однако сроки зависят от погодных условий и состояния льда на реке Казым.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе навигация по реке Обь начнется 12 мая. Теплоходы начнут курсировать по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск, Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск и Покур — Нижневартовск — Покур.
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