12 мая 2025

Тюменцев ждет идеальный день для прогулок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени установилась теплая погода
В Тюмени установилась теплая погода Фото:

В Тюмени 13 мая ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +12 до +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 13 мая переменная облачность без существенных осадков. Ночью +3, +8 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте управления.

Дополнительно сообщается, что ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 91%.

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В Тюмени 13 мая ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +12 до +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 13 мая переменная облачность без существенных осадков. Ночью +3, +8 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте управления. Дополнительно сообщается, что ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 91%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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