Тюменцев ждет идеальный день для прогулок

В Тюмени установилась теплая погода
В Тюмени 13 мая ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +12 до +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 13 мая переменная облачность без существенных осадков. Ночью +3, +8 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте управления.
Дополнительно сообщается, что ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 91%.
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