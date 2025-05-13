Стало известно, куда делись активы сбежавшего в Испанию основателя «Покровского»

«Коммерсант»: активы экс-федерального инспектора Коровайко вернули в казну
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Активы бывшего федерального инспектора Андрея Коровайко вернули в казну
Активы бывшего федерального инспектора Андрея Коровайко вернули в казну Фото:

Генеральная прокуратура завершила процесс конфискации активов экс-федерального инспектора Андрея Коровайко, основателя агрохолдинга «Покровский». Суд признал, что имущество было приобретено на коррупционные доходы, полученные во время его службы в Южном федеральном округе. Об этом сообщают СМИ. 

«Каневский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов Андрея Коровайко и аффилированных с ним лиц. В казну изъяты 372 объекта недвижимости в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области — в их числе 6,7 тыс. га сельхозземель и 98 тыс. кв. м зданий. Конфискация завершила многолетний процесс по возвращению коррупционных активов в собственность государства», — сообщает «Коммерсантъ»

Ранее Генеральная прокуратура уже инициировала аналогичные процессы по конфискации имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в том числе в отношении бывшего московского полицейского Сергея Кузнецова. Тогда суд постановил изъять у него недвижимость и денежные средства на общую сумму более 129 миллионов рублей, а также направил запросы о конфискации зарубежных активов, что подчеркивает системную работу ведомства по возврату коррупционных активов в государственную собственность.

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Генеральная прокуратура завершила процесс конфискации активов экс-федерального инспектора Андрея Коровайко, основателя агрохолдинга «Покровский». Суд признал, что имущество было приобретено на коррупционные доходы, полученные во время его службы в Южном федеральном округе. Об этом сообщают СМИ.  «Каневский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов Андрея Коровайко и аффилированных с ним лиц. В казну изъяты 372 объекта недвижимости в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области — в их числе 6,7 тыс. га сельхозземель и 98 тыс. кв. м зданий. Конфискация завершила многолетний процесс по возвращению коррупционных активов в собственность государства», — сообщает «Коммерсантъ».  Ранее Генеральная прокуратура уже инициировала аналогичные процессы по конфискации имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в том числе в отношении бывшего московского полицейского Сергея Кузнецова. Тогда суд постановил изъять у него недвижимость и денежные средства на общую сумму более 129 миллионов рублей, а также направил запросы о конфискации зарубежных активов, что подчеркивает системную работу ведомства по возврату коррупционных активов в государственную собственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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