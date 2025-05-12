Ханты-Мансийский автономный округ оказался в числе двадцати российских регионов, где отмечаются наиболее высокие заработные платы для сотрудников, работающих вахтовым методом. Тем не менее, уровень интереса к подобному виду занятости среди жителей региона остается низким. Об этом URA.RU сообщили аналитики рекрутинговой платформы hh.ru по итогам анализа рынка труда за первый квартал 2025 года.
«ХМАО вошла в двадцатку регионов России с наиболее высокими зарплатами для вахтовиков. Но лишь 8% местных соискателей интересуются такой работой», — говорится в исследовании hh.ru.
По данным экспертов, доля вахтовых вакансий в ХМАО составляет 18% от всех предложений работы в регионе, что позволяет ему входить в число лидеров по этому показателю. Тем не менее только 8% соискателей из округа заинтересованы в подобном формате работы. «Интерес российских соискателей к вахтовой занятости остается крайне низким: лишь 3% из тех, кто искал в первом квартале 2025 года работу, готовы были рассматривать подобные варианты. В частности, в ХМАО — по 8%», — сообщили эксперты hh.ru.
Зарплата вахтовиков по России составляет 154,5 тыс. рублей, что почти вдвое превышает средний уровень оплаты труда по России (74 тыс. рублей). В Югре вахтовым работникам в среднем платят 160 тысяч рублей. Чаще всего на вахту требуются водители, машинисты и разнорабочие, однако встречаются предложения и для специалистов нетипичных профессий — от event-менеджеров до видеомонтажеров.
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