В Курганской области остановили груз с личинками рыб

В Курганской области пресекли попытку незаконного ввоза 100 кг (пять миллионов штук) личинок речной пеляди. Груз ехал из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Инцидент произошел на пограничном посту «Петухово», где сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничным управлением ФСБ России и Тюменской таможней остановили груз. «Машина направлялась из Екатеринбурга в сторону Петропавловска, в кузове инспекторы обнаружили 100 кг (5 млн.) личинок речной пеляди. Груз следовал с нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза — без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1», — пишет ведомство.
Кроме того, подобная продукция не может перемещаться без обязательных документов, подтверждающих ее происхождение и эпизоотическую безопасность. Сотрудники ведомства провели с перевозчиком разъяснительную беседу о правилах транспортировки подобных грузов по территории Евразийского экономического союза. Было принято решение вернуть автомобиль обратно в Екатеринбург для оформления всех необходимых сопроводительных документов.
Подобные случаи на пункте пропуска «Петухово» происходят не впервые: ранее здесь уже задерживали автомобили с животноводческой и пищевой продукцией, перевозимой без необходимых ветеринарных документов. В мае и апреле 2024 года сотрудники Россельхознадзора и ФСБ также возвращали такие грузы отправителям для оформления полного пакета сопроводительных бумаг и проводили разъяснительные беседы с перевозчиками о правилах перемещения товаров по ЕАЭС.
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