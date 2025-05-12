12 мая 2025

В Курганской области остановили груз с личинками рыб

В Курганской области на таможне запретили провоз 100 килограммов личинок пеляди
© Служба новостей «URA.RU»
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Груз ехал из Екатеринбурга в Казахстан
Груз ехал из Екатеринбурга в Казахстан Фото:

В Курганской области пресекли попытку незаконного ввоза 100 кг (пять миллионов штук) личинок речной пеляди. Груз ехал из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Инцидент произошел на пограничном посту «Петухово», где сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничным управлением ФСБ России и Тюменской таможней остановили груз. «Машина направлялась из Екатеринбурга в сторону Петропавловска, в кузове инспекторы обнаружили 100 кг (5 млн.) личинок речной пеляди. Груз следовал с нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза — без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1», — пишет ведомство.

Кроме того, подобная продукция не может перемещаться без обязательных документов, подтверждающих ее происхождение и эпизоотическую безопасность. Сотрудники ведомства провели с перевозчиком разъяснительную беседу о правилах транспортировки подобных грузов по территории Евразийского экономического союза. Было принято решение вернуть автомобиль обратно в Екатеринбург для оформления всех необходимых сопроводительных документов.

Подобные случаи на пункте пропуска «Петухово» происходят не впервые: ранее здесь уже задерживали автомобили с животноводческой и пищевой продукцией, перевозимой без необходимых ветеринарных документов. В мае и апреле 2024 года сотрудники Россельхознадзора и ФСБ также возвращали такие грузы отправителям для оформления полного пакета сопроводительных бумаг и проводили разъяснительные беседы с перевозчиками о правилах перемещения товаров по ЕАЭС.

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В Курганской области пресекли попытку незаконного ввоза 100 кг (пять миллионов штук) личинок речной пеляди. Груз ехал из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Инцидент произошел на пограничном посту «Петухово», где сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничным управлением ФСБ России и Тюменской таможней остановили груз. «Машина направлялась из Екатеринбурга в сторону Петропавловска, в кузове инспекторы обнаружили 100 кг (5 млн.) личинок речной пеляди. Груз следовал с нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза — без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1», — пишет ведомство. Кроме того, подобная продукция не может перемещаться без обязательных документов, подтверждающих ее происхождение и эпизоотическую безопасность. Сотрудники ведомства провели с перевозчиком разъяснительную беседу о правилах транспортировки подобных грузов по территории Евразийского экономического союза. Было принято решение вернуть автомобиль обратно в Екатеринбург для оформления всех необходимых сопроводительных документов. Подобные случаи на пункте пропуска «Петухово» происходят не впервые: ранее здесь уже задерживали автомобили с животноводческой и пищевой продукцией, перевозимой без необходимых ветеринарных документов. В мае и апреле 2024 года сотрудники Россельхознадзора и ФСБ также возвращали такие грузы отправителям для оформления полного пакета сопроводительных бумаг и проводили разъяснительные беседы с перевозчиками о правилах перемещения товаров по ЕАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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