Тюменцы организовали сеть распространения наркотиков через интернет

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые организовали сеть распространения наркотиков через интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ноябре 2023 года обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом, являющимся создателем интернет-магазина по продаже наркотиков. В качестве аванса за незаконный сбыт наркотиков криптовалюту конвертировали на специализированной платформе в рублевую валюту „, — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Следствие установило, что мужчина исполнял роль оператора: получал указания от руководителя группы, передавал «закладчикам» координаты хранения партий наркотиков и размещал сведения о тайниках в интернет-магазине. Женщина занималась фасовкой наркотиков на мелкие партии, оборудовала тайники и отчитывалась о проделанной работе оператору. За сбыт наркотиков обвиняемые получили около 130 тысяч рублей, которые перевели на свои банковские счета.
В период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года злоумышленники осуществляли свою деятельность до момента задержания сотрудниками полиции. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 40 граммов синтетических и растительных наркотиков. На данный момент оба обвиняемых заключены под стражу, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в различных регионах России уже фиксировались случаи задержания участников организованных групп, занимавшихся незаконным оборотом запрещенных веществ. Так, в Челябинской области была пресечена деятельность крупной нарколаборатории с изъятием более 300 килограммов синтетических наркотиков, а в Москве задержаны торговцы незарегистрированными лекарствами на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!