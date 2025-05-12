12 мая 2025

В ХМАО задержали наемных убийц за преступление, совершенное почти 20 лет назад

Суд ХМАО арестовал наемных убийц за преступление двадцатилетней давности
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО арестовали трех наемных убийц за преступление двадцатилетней давности
В ХМАО арестовали трех наемных убийц за преступление двадцатилетней давности Фото:

В Радужном (ХМАО) суд отправил под арест троих человек, которых обвиняют в убийстве мужчины, совершенном еще в феврале 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Радужнинским городским судом избрана мера пресечения трем гражданам РФ, которые обвиняются в убийстве мужчины, совершенном в г. Радужный 8 февраля 2006 года организованной группой по найму. Суд посчитал, что в ходе следствия на свободе они могут скрыться или давить на свидетелей», — говорится в сообщении.

Это произошло почти 20 лет назад, но дело то приостанавливали, то снова открывали. В мае 2025 года один из предполагаемых участников преступления пришел в полицию с повинной, и следствие возобновили.

Троим гражданам России предъявлено обвинение за убийство, совершенное по найму организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, поскольку преступление относится к особо тяжким. Суд указал, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию, поэтому всех троих заключили под стражу. «Суд постановил избрать каждому обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 6 июля 2025 года», — сообщили в суде Югры.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. В декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом.

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В Радужном (ХМАО) суд отправил под арест троих человек, которых обвиняют в убийстве мужчины, совершенном еще в феврале 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Радужнинским городским судом избрана мера пресечения трем гражданам РФ, которые обвиняются в убийстве мужчины, совершенном в г. Радужный 8 февраля 2006 года организованной группой по найму. Суд посчитал, что в ходе следствия на свободе они могут скрыться или давить на свидетелей», — говорится в сообщении. Это произошло почти 20 лет назад, но дело то приостанавливали, то снова открывали. В мае 2025 года один из предполагаемых участников преступления пришел в полицию с повинной, и следствие возобновили. Троим гражданам России предъявлено обвинение за убийство, совершенное по найму организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, поскольку преступление относится к особо тяжким. Суд указал, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию, поэтому всех троих заключили под стражу. «Суд постановил избрать каждому обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 6 июля 2025 года», — сообщили в суде Югры. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. В декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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