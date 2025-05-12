Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 9% за полгода. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Недвижимости».
В среднем квартиры сдают за 32 тысячи рублей в месяц. Однокомнатную квартиру можно снять за 30 тысяч рублей в среднем. По сравнению с 2024 годом к апрелю 2025-го на рынке зафиксировано увеличение выбора жилья (+43%).
«Сегодня для части покупателей аренда остается альтернативой ипотеке, особенно в крупных городах, где большая доля мобильного населения. Если исключить туристические локации, то за последние полгода наблюдается значительное снижение цен на долгосрочную аренду. Подобный тренд может сохраниться приблизительно до середины лета, когда мы увидим традиционный рост активности арендаторов перед началом учебного и делового сезонов», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Ранее URA.RU рассказывало, что квартир на рынке новостроек Свердловской области стало меньше на 7,02%. В период с января по март 2025-го в регионе построили 11330 тысяч новых квартир.
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