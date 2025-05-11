Количество новых квартир резко сократилось в Свердловской области

В Свердловской области количество новых построенных квартир сократилось на 7,02% за год. Корреспондент URA.RU сравнил данные за 2024 и 2025 годы, представленные на сайте Свердловскстата.
В период с января по март 2025-го в регионе построили 11330 тысяч новых квартир. По сравнению с этим же периодом 2024 года количество снизилось на 856 квартир или 7,02%.
Что касается ввода жилых домов в действие, то с января по март 2024-го суммарно ввели 1088,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. В 2025 году число сократилось до 1052,3 тысяч «квадратов» (-3,4%).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге не распродано рекордное количество квартир. Объем предложения обновил исторический максимум и приблизился к отметке в 60 тысяч квартир.
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