11 мая 2025

Количество новых квартир резко сократилось в Свердловской области

В Свердловской области построили новых квартир на 7% меньше за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод в действие жилых домов также сократился
Ввод в действие жилых домов также сократился Фото:

В Свердловской области количество новых построенных квартир сократилось на 7,02% за год. Корреспондент URA.RU сравнил данные за 2024 и 2025 годы, представленные на сайте Свердловскстата.

В период с января по март 2025-го в регионе построили 11330 тысяч новых квартир. По сравнению с этим же периодом 2024 года количество снизилось на 856 квартир или 7,02%.

Что касается ввода жилых домов в действие, то с января по март 2024-го суммарно ввели 1088,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. В 2025 году число сократилось до 1052,3 тысяч «квадратов» (-3,4%).

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге не распродано рекордное количество квартир. Объем предложения обновил исторический максимум и приблизился к отметке в 60 тысяч квартир. 

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В Свердловской области количество новых построенных квартир сократилось на 7,02% за год. Корреспондент URA.RU сравнил данные за 2024 и 2025 годы, представленные на сайте Свердловскстата. В период с января по март 2025-го в регионе построили 11330 тысяч новых квартир. По сравнению с этим же периодом 2024 года количество снизилось на 856 квартир или 7,02%. Что касается ввода жилых домов в действие, то с января по март 2024-го суммарно ввели 1088,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. В 2025 году число сократилось до 1052,3 тысяч « квадратов» (-3,4%). Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге не распродано рекордное количество квартир. Объем предложения обновил исторический максимум и приблизился к отметке в 60 тысяч квартир. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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