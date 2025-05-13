На главу новосибирского Минпромторга завели дело о мошенничестве. Видео

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Гончарова обвиняют в мошенничестве
Гончарова обвиняют в мошенничестве Фото:

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова и руководителей коммерческой организации. Об этом сообщает прокуратура новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова», — сообщает telegram-канал ведомства. Чиновнику вменяют превышение полномочий, а бизнесменам — мошенничество на 95 миллионов рублей. Преступная схема, согласно следствию, действовала с мая 2023 по январь 2024 года.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки и оперативных данных УФСБ. Следствие установило, что министр незаконно сократил объемы поставок по госконтракту, перечислив деньги подконтрольной фирме.

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова и руководителей коммерческой организации. Об этом сообщает прокуратура новосибирской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении Министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова», — сообщает telegram-канал ведомства. Чиновнику вменяют превышение полномочий, а бизнесменам — мошенничество на 95 миллионов рублей. Преступная схема, согласно следствию, действовала с мая 2023 по январь 2024 года. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки и оперативных данных УФСБ. Следствие установило, что министр незаконно сократил объемы поставок по госконтракту, перечислив деньги подконтрольной фирме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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