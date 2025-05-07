Полпред Жога соберет в Ельцин Центре волонтеров СВО

07 мая 2025 в 11:07 Размер текста - 17 +

Волонтеры обсудят в ЕЦ свои задачи и проблемы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Третий форум «Патриоты Урала» полпред Артем Жога намерен провести в Ельцин Центре. На нем соберутся волонтеры спецоперации и поделятся своим опытом, достижениями и озвучат проблемы. Подробнее о грядущем мероприятии чиновник рассказал на встрече с редакторами ведущих изданий в Екатеринбурге. Побывал на ней и корреспондент URA.RU. «Когда я приехал в Уральский федеральный округ, было много обращений от тех или иных волонтеров: приедьте к нам, мы готовы показать вам то, помогите продвинуть нам это… Я физически просто не мог со всеми встретиться. И у меня родилась идея собрать все волонтерские организации, всех неравнодушных людей непосредственно в одном месте. И чтобы они озвучили свои проблемы», — объяснил задумку полпред. И если первые два форума состоялись в Верхней Пышме и Миассе, то третий пройдет в июне в екатеринбургском Ельцин Центре. Жога считает эту площадку хорошей и подходящей, но требующей кое-какой коррекции в плане патриотизма. «У нас очень много кулибиных, которые действительно изобретают очень нужные вещи. Я провел на фронте девять лет и прекрасно знаю, что иногда то, что изобретается человеком, который вообще далек от войны, очень действенно и хорошо работает», — объяснил полпред. Он привел в пример донецкий отряд «Спарта», в составе которого Жога вместе с другом и соратником Арсеном Павловым (Моторола) стали пионерами продвижения малой авиации. «Еще в 2015 году, когда мы штурмовали Донецкий аэропорт, мы уже применяли беспилотники. Не скрою, над нами очень долго смеялись. Да, они были допотопными, очень мало летали, но они оказывали ту функцию, которую нужно было. Не рискуя солдатом, человеческой жизнью, вели разведку, наблюдения, корректировки и так далее. В принципе, мы продвигали это», — вспомнил Жога. Он добавил, что волонтерские организации в тылу делают очень много важного для фронта: плетут сети, катают свечи, шьют одежду, вяжут носки и так далее. «Война это не только боевые действия. Она не заключается в криках „Ура! В атаку“. Это еще и отдых между нарядами, отдых между задачами, отдых между штурмом. Человек должен отдохнуть морально, психологически, физически (помыться, переодеться), это тоже часть войны. И волонтерские организации, неравнодушные люди помогают в этом», — сказал полпред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третий форум «Патриоты Урала» полпред Артем Жога намерен провести в Ельцин Центре. На нем соберутся волонтеры спецоперации и поделятся своим опытом, достижениями и озвучат проблемы. Подробнее о грядущем мероприятии чиновник рассказал на встрече с редакторами ведущих изданий в Екатеринбурге. Побывал на ней и корреспондент URA.RU. «Когда я приехал в Уральский федеральный округ, было много обращений от тех или иных волонтеров: приедьте к нам, мы готовы показать вам то, помогите продвинуть нам это… Я физически просто не мог со всеми встретиться. И у меня родилась идея собрать все волонтерские организации, всех неравнодушных людей непосредственно в одном месте. И чтобы они озвучили свои проблемы», — объяснил задумку полпред. И если первые два форума состоялись в Верхней Пышме и Миассе, то третий пройдет в июне в екатеринбургском Ельцин Центре. Жога считает эту площадку хорошей и подходящей, но требующей кое-какой коррекции в плане патриотизма. «У нас очень много кулибиных, которые действительно изобретают очень нужные вещи. Я провел на фронте девять лет и прекрасно знаю, что иногда то, что изобретается человеком, который вообще далек от войны, очень действенно и хорошо работает», — объяснил полпред. Он привел в пример донецкий отряд «Спарта», в составе которого Жога вместе с другом и соратником Арсеном Павловым (Моторола) стали пионерами продвижения малой авиации. «Еще в 2015 году, когда мы штурмовали Донецкий аэропорт, мы уже применяли беспилотники. Не скрою, над нами очень долго смеялись. Да, они были допотопными, очень мало летали, но они оказывали ту функцию, которую нужно было. Не рискуя солдатом, человеческой жизнью, вели разведку, наблюдения, корректировки и так далее. В принципе, мы продвигали это», — вспомнил Жога. Он добавил, что волонтерские организации в тылу делают очень много важного для фронта: плетут сети, катают свечи, шьют одежду, вяжут носки и так далее. «Война это не только боевые действия. Она не заключается в криках „Ура! В атаку“. Это еще и отдых между нарядами, отдых между задачами, отдых между штурмом. Человек должен отдохнуть морально, психологически, физически (помыться, переодеться), это тоже часть войны. И волонтерские организации, неравнодушные люди помогают в этом», — сказал полпред.