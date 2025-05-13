В Германии обрекли планы ЕС по «особо жестоким» санкциям против России на провал

Страны Евросоюза не смогут согласовать решительные меры в новом пакете ограничений для России. 17-й пакет санкций, названный «особо жестким», на деле оказался минимальным компромиссом. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
«17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус», — написали авторы Handelsblatt. В тексте также говорится, что включение спорных предложений в санкционный список было невозможно из-за угрозы вето со стороны Венгрии и Словакии.
Ранее в Киев прибыли ключевые европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера для участия в заседании «Коалиции желающих». Их переговоры с президентом Украины Зеленским были посвящены возможному 30-дневному перемирию, сообщает «Царьград». Европейские лидеры грозят ввести санкцией против страховщиков и нефтяных судов.
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