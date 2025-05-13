Подоляк заявил о согласии Зеленского на встречу в Стамбуле только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению встречи в Стамбуле исключительно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, любые переговоры на ином уровне Киев считает нецелесообразными, поскольку обсуждение ключевых вопросов возможно только с лидером РФ.
«Зеленский согласен на встречу в Стамбуле только с Путиным», — сообщил Подоляк. Об этом он заявил в эфире программы The Breakfast Show.
Поздно вечером 11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая — на той же площадке, где в марте 2022 года уже велись консультации сторон. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, данное предложение носит серьезный характер и направлено на устранение коренных причин конфликта, а также обеспечение национальных интересов Российской Федерации.
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