В Тюмени застройщики объединятся ради строительства нового пешеходного моста

В Тюмени до конца года планируют закончить проектирование нового пешеходного моста, который построят между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Разработкой занимаются два застройщика — «Страна» и «Брусника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».
«До конца года планируем закончить проектирование, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и передать курирующему Главному управлению строительства Тюменской области. Сроки строительства будут уточняться», — отметили представители застройщика.
Ранее URA.RU писало, что среди вариантов велопешеходного моста были разводной мост, «Дощаник» и «Морской узел». Сооружение соединит Зареку с центром города.
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