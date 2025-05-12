12 мая 2025

В Тюмени застройщики объединятся ради строительства нового пешеходного моста

В Тюмени «Страна» и «Брусника» построят новый велопешеходный мост через Туру
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый мост расположится между улицами Челюскинцев и Профсоюзной
Новый мост расположится между улицами Челюскинцев и Профсоюзной Фото:

В Тюмени до конца года планируют закончить проектирование нового пешеходного моста, который построят между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Разработкой занимаются два застройщика — «Страна» и «Брусника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».

«До конца года планируем закончить проектирование, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и передать курирующему Главному управлению строительства Тюменской области. Сроки строительства будут уточняться», — отметили представители застройщика.

Ранее URA.RU писало, что среди вариантов велопешеходного моста были разводной мост, «Дощаник» и «Морской узел». Сооружение соединит Зареку с центром города.

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В Тюмени до конца года планируют закончить проектирование нового пешеходного моста, который построят между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Разработкой занимаются два застройщика — «Страна» и «Брусника». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника». «До конца года планируем закончить проектирование, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и передать курирующему Главному управлению строительства Тюменской области. Сроки строительства будут уточняться», — отметили представители застройщика. Ранее URA.RU писало, что среди вариантов велопешеходного моста были разводной мост, «Дощаник» и «Морской узел». Сооружение соединит Зареку с центром города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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