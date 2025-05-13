Украинские беспилотники нанесли удар по заводу в Луганске

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 13 мая беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.

«Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что в результате этого начался пожар на производственной площадке.

Впоследствии еще один дрон ударил по заводу. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также сообщалось, что за неделю система «Купол Донбасса» перехватила 230 украинских дронов в районах Донецка, Макеевки и Горловки.

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Утром 13 мая беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом рассказали в правительстве ЛНР. «Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что в результате этого начался пожар на производственной площадке. Впоследствии еще один дрон ударил по заводу. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также сообщалось, что за неделю система «Купол Донбасса» перехватила 230 украинских дронов в районах Донецка, Макеевки и Горловки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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