Украинские беспилотники нанесли удар по заводу в Луганске

Утром 13 мая беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.
«Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что в результате этого начался пожар на производственной площадке.
Впоследствии еще один дрон ударил по заводу. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также сообщалось, что за неделю система «Купол Донбасса» перехватила 230 украинских дронов в районах Донецка, Макеевки и Горловки.
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