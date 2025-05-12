12 мая 2025

В Челябинске специалисты IT-сферы перестали получать самую большую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместителю директора по логистике готовы платить почти 200 тысяч рублей
Заместителю директора по логистике готовы платить почти 200 тысяч рублей Фото:

В Челябинске специалисты IT-сферы перестали быть самыми высокооплачиваемыми сотрудниками, заняв в рейтинге лишь вторую строчку. В мае больше всего — 184 тысяч рублей — работодатели готовы платить заместителю директора по логистике, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. 

«Сервис проанализировал 64 000 вакансий в крупнейших городах России. В челябинске в мае больше всего готовы платить заместителю директора по логистике (184 тысячи рублей) и предоставить возможность участия в программе негосударственного пенсионного обеспечения. Второе место занимает вакансия разработчика (от 150 тысяч рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. 

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в Челябинске инженер по строительному контролю. Кандидату предлагают оплату до 130 тысяч рублей в месяц, а также полис ДМС и путевки в оздоровительные учреждения. В рейтинг также вошла вакансия машиниста автокрана (от 100 тысяч рублей) и вакансия стоматолога-ортодонта (до 100 тысяч рублей). 

В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты, срок на которых вырос почти в четыре раза. Средние предлагаемые зарплаты достигли 109 250 рублей в месяц, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».

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В Челябинске специалисты IT-сферы перестали быть самыми высокооплачиваемыми сотрудниками, заняв в рейтинге лишь вторую строчку. В мае больше всего — 184 тысяч рублей — работодатели готовы платить заместителю директора по логистике, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.  «Сервис проанализировал 64 000 вакансий в крупнейших городах России. В челябинске в мае больше всего готовы платить заместителю директора по логистике (184 тысячи рублей) и предоставить возможность участия в программе негосударственного пенсионного обеспечения. Второе место занимает вакансия разработчика (от 150 тысяч рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.  Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в Челябинске инженер по строительному контролю. Кандидату предлагают оплату до 130 тысяч рублей в месяц, а также полис ДМС и путевки в оздоровительные учреждения. В рейтинг также вошла вакансия машиниста автокрана (от 100 тысяч рублей) и вакансия стоматолога-ортодонта (до 100 тысяч рублей).  В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты, срок на которых вырос почти в четыре раза. Средние предлагаемые зарплаты достигли 109 250 рублей в месяц, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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