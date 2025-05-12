12 мая 2025

Стало известно, сколько нужно работать пермяку, чтобы купить «однушку» в Москве

Пермяку для покупки квартиры в Москве придется копить и не есть почти 17 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы купить «однушку» на вторичке столицы, пермяку потребуется почти 17 лет
Чтобы купить «однушку» на вторичке столицы, пермяку потребуется почти 17 лет Фото:

Чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве, жителям Пермского края необходимо почти 17 лет откладывать все свои сбережения. Такие данные содержатся в исследовании портала «Мир квартир».

«Жителям Пермского края необходимо откладывать на квартиру в Москве 16,9 лет. Стоимость „однушки“ на вторичном рынке в Москве была взята из собственной аналитики портала и составила 14 832 281 рубль, средняя зарплата по региону — из данных Росстата (73 019 рублей)», — сообщается в исследовании.

Расчеты предполагают, что вся зарплата будет целиком будет откладываться на покупку. Пермский край по быстроте покупки московской недвижимости занимает 31 место среди 85 регионов РФ (в новых регионах исследование не проводилось). Быстрее всего нужную сумму накопят жители Чукотского автономного округа (6,9 лет). Дольше всего придется копить жителям Ингушетии — более 32 лет.

Ранее URA.RUсообщало, что жителям Пермского края потребуется более пяти лет, чтобы купить квартиру на вторичном рынке. В расчетах эксперты предполагали, что вся заработная плата человека будет направляться исключительно на покупку жилья, без учета расходов на питание, оплату коммунальных услуг или транспорт. 

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Чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве, жителям Пермского края необходимо почти 17 лет откладывать все свои сбережения. Такие данные содержатся в исследовании портала «Мир квартир». «Жителям Пермского края необходимо откладывать на квартиру в Москве 16,9 лет. Стоимость „однушки“ на вторичном рынке в Москве была взята из собственной аналитики портала и составила 14 832 281 рубль, средняя зарплата по региону — из данных Росстата (73 019 рублей)», — сообщается в исследовании. Расчеты предполагают, что вся зарплата будет целиком будет откладываться на покупку. Пермский край по быстроте покупки московской недвижимости занимает 31 место среди 85 регионов РФ (в новых регионах исследование не проводилось). Быстрее всего нужную сумму накопят жители Чукотского автономного округа (6,9 лет). Дольше всего придется копить жителям Ингушетии — более 32 лет. Ранее URA.RUсообщало, что жителям Пермского края потребуется более пяти лет, чтобы купить квартиру на вторичном рынке. В расчетах эксперты предполагали, что вся заработная плата человека будет направляться исключительно на покупку жилья, без учета расходов на питание, оплату коммунальных услуг или транспорт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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