В Тюменскую область идет вторая волна паводка

В Тюменской области ожидается достижение отметки «опасного явления» на реке Ишим у села Викулово из-за второй волны половодья, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Из-за добегания второй волны половодья от сбросов из Сергеевского водохранилища возможно достижение критериев опасного явления „половодье“ на реке Ишим у села Викулово. Оно ожидается 16 — 18 мая 2025 года. Максимальный уровень ожидается с 20 по 24 мая в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Ранее уровень воды в реке Ишим у села Викулово уже достигал 708 см при критической отметке в 1000 см, увеличившись за сутки на 35 см. На других участках рек в Тюменской области ситуация постепенно стабилизировалась, однако в районе Викулово сохраняется риск дальнейшего подъема воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!