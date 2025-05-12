12 мая 2025

В Тюменскую область идет вторая волна паводка

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово достигнет критической отметки 20-24 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Появление такого погодного явления ожидается 18 мая
Появление такого погодного явления ожидается 18 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области ожидается достижение отметки «опасного явления» на реке Ишим у села Викулово из-за второй волны половодья, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Из-за добегания второй волны половодья от сбросов из Сергеевского водохранилища возможно достижение критериев опасного явления „половодье“ на реке Ишим у села Викулово. Оно ожидается 16 — 18 мая 2025 года. Максимальный уровень ожидается с 20 по 24 мая в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее уровень воды в реке Ишим у села Викулово уже достигал 708 см при критической отметке в 1000 см, увеличившись за сутки на 35 см. На других участках рек в Тюменской области ситуация постепенно стабилизировалась, однако в районе Викулово сохраняется риск дальнейшего подъема воды.

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В Тюменской области ожидается достижение отметки «опасного явления» на реке Ишим у села Викулово из-за второй волны половодья, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «Из-за добегания второй волны половодья от сбросов из Сергеевского водохранилища возможно достижение критериев опасного явления „половодье“ на реке Ишим у села Викулово. Оно ожидается 16 — 18 мая 2025 года. Максимальный уровень ожидается с 20 по 24 мая в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста», — говорится в сообщении Гидрометцентра. Ранее уровень воды в реке Ишим у села Викулово уже достигал 708 см при критической отметке в 1000 см, увеличившись за сутки на 35 см. На других участках рек в Тюменской области ситуация постепенно стабилизировалась, однако в районе Викулово сохраняется риск дальнейшего подъема воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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