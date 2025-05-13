Shot: в Подмосковье пенсионера-добровольца избили за поддержку фронта

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В Подмосковье избили пожилого волонтера в центре собора гумпомощи для бойцов СВО, сообщил telegram-канал
В Подмосковье избили пожилого волонтера в центре собора гумпомощи для бойцов СВО, сообщил telegram-канал Фото:
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В Подмосковье в городе Протвино напали на пенсионера-добровольца за поддержку российских бойцов на фронте. Уточняется, что все произошло вечером 12 мая, когда в волонтерский центр, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО, ворвался агрессивный мужчина и устроил дебош.

«Неадекват ворвался в волонтерский центр, где собирают гумпомощь для бойцов СВО в Подмосковье, и избил пенсионера-добровольца за поддержку фронта», — сообщил  telegram-канал Shot. Пенсионера госпитализировали с серьезной травмой головы.

По информации источника, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно с самого начала. «Он сразу же начал крыть их матом и угрожать, после чего набросился на пенсионера на улице», — отметил telegram-канал.

Пострадавшему пенсионеру в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры уже обратились в полицию с заявлением по факту нападения. Официальной информации о данном происшествии не поступало.

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В Подмосковье в городе Протвино напали на пенсионера-добровольца за поддержку российских бойцов на фронте. Уточняется, что все произошло вечером 12 мая, когда в волонтерский центр, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО, ворвался агрессивный мужчина и устроил дебош. «Неадекват ворвался в волонтерский центр, где собирают гумпомощь для бойцов СВО в Подмосковье, и избил пенсионера-добровольца за поддержку фронта», — сообщил  telegram-канал Shot. Пенсионера госпитализировали с серьезной травмой головы. По информации источника, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно с самого начала. «Он сразу же начал крыть их матом и угрожать, после чего набросился на пенсионера на улице», — отметил telegram-канал. Пострадавшему пенсионеру в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры уже обратились в полицию с заявлением по факту нападения. Официальной информации о данном происшествии не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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