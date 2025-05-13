Shot: в Подмосковье пенсионера-добровольца избили за поддержку фронта

В Подмосковье в городе Протвино напали на пенсионера-добровольца за поддержку российских бойцов на фронте. Уточняется, что все произошло вечером 12 мая, когда в волонтерский центр, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО, ворвался агрессивный мужчина и устроил дебош.
«Неадекват ворвался в волонтерский центр, где собирают гумпомощь для бойцов СВО в Подмосковье, и избил пенсионера-добровольца за поддержку фронта», — сообщил telegram-канал Shot. Пенсионера госпитализировали с серьезной травмой головы.
По информации источника, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно с самого начала. «Он сразу же начал крыть их матом и угрожать, после чего набросился на пенсионера на улице», — отметил telegram-канал.
Пострадавшему пенсионеру в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры уже обратились в полицию с заявлением по факту нападения. Официальной информации о данном происшествии не поступало.
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