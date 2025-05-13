ВСУ ударили по заводу в Луганске и Брянской области: карта атак БПЛА за 13 мая

Украинские БПЛА нанесли удар по заводу в Луганске, начался поджар
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В Брянской области сбили БПЛА ВСУ
В Брянской области сбили БПЛА ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в ночь на 12 мая предприняли попытку атаки по российским территориям. Под удар попал асфальтобетонный завод в Луганске (Луганская Народная Республика) и Брянская область. Подробнее об атаках в ночь на 13 мая — в материале URA.RU.

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Условные обозначения
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Атака по Луганску

Четыре ударных беспилотных летательных аппарата атаковали 13 мая асфальтобетонный завод в Луганске, сообщается в telegram-канале правительства региона. Информация о возможных пострадавших в результате атаки уточняется. 

Сообщается, что атака была произведена рано утром. Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод, в результате чего на производственной площадке произошло возгорание. После атаку совершил еще один беспилотник противника.

Правительство ЛНР уточнило, что в результате утренней атаки были повреждены гражданский транспорт и административное здание завода. Также фрагменты одного из беспилотников упали вблизи частного сектора.

БПЛА в Брянской области

В ночь на 13 мая силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы, заявил глава региона.

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ВСУ в ночь на 12 мая предприняли попытку атаки по российским территориям. Под удар попал асфальтобетонный завод в Луганске (Луганская Народная Республика) и Брянская область. Подробнее об атаках в ночь на 13 мая — в материале URA.RU. Атака по Луганску Четыре ударных беспилотных летательных аппарата атаковали 13 мая асфальтобетонный завод в Луганске, сообщается в telegram-канале правительства региона. Информация о возможных пострадавших в результате атаки уточняется.  Сообщается, что атака была произведена рано утром. Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод, в результате чего на производственной площадке произошло возгорание. После атаку совершил еще один беспилотник противника. Правительство ЛНР уточнило, что в результате утренней атаки были повреждены гражданский транспорт и административное здание завода. Также фрагменты одного из беспилотников упали вблизи частного сектора. БПЛА в Брянской области В ночь на 13 мая силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы, заявил глава региона.
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