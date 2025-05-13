ВС РФ продвигаются в Харьковской области, Украина эвакуирует население: карта СВО за 13 мая

ВС РФ в Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов
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В Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов
В Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ несут значительные потери в Сумской области в районах населенных пунктов Беловод, Локни и Водолаг. Также, по информации военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ расширили контролируемую территорию в Харьковской области на фронтовом участке протяженностью 30 километров.

Помимо этого, в Курахово ВС РФ нашли крупный тайник украинских диверсантов. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Сумское направление

Напряжение у Теткино

В приграничных районах Курской области, в частности в районе населенного пункта Теткино, сохраняется напряженная обстановка. Противник предпринимает попытки изолировать зону боевых действий: разрушены мосты и переправы в результате ударов, что привело к затруднениям в снабжении. С помощью БПЛА ВСУ пытается отсечь передовые подразделения российских войск, передает telegram-канал «Два майора». 

Несмотря на понесенные потери, ВСУ продолжают атаки с целью проникновения на территорию Курской области. В ответ российские военные наносят массированные огневые удары по прибывающим резервам противника, не позволяя им вступить в бой.

ВСУ уничтожены двумя ударами группировки «Запад»

Ракетные подразделения группировки войск «Запад» дважды успешно нанесли удары по позициям украинских бригад с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники.

ВС РФ наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по логистическим маршрутам противника в Сумской области, в частности, на направлении Сумы — Путивль — Глухов, где движение осуществляется через город Конотоп. В связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка.

На другом участке фронта, в районе Павловка — Новый Путь, была выявлена попытка наступления штурмовой группы ВСУ в сторону государственной границы. В результате боестолкновения основная часть украинской пехоты была ликвидирована, четверо военнослужащих противника взяты в плен.

Наступления у Локни

В Сумской области российские войска осуществляют наступательные операции в районах населенных пунктов Беловоды и Локняю Также российские войска наступают в прилегающих лесных массивах, сообщил telegram-канал «Два майора».

Украинские военные подразделения несут значительные потери в районах населенных пунктов Беловод, Локни и Водолаг в Сумской области. По информации, предоставленной силовыми структурами ТАСС, резервы противника регулярно подвергаются уничтожению.

Донецкое направление

Боевые действия у Богатыря

На южнодонецком направлении продолжаются боевые действия за населенный пункт Богатырь, где подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление с южной стороны населенного пункта. В районе к юго-востоку российские войска создали фронтовой выступ в сторону населенного пункта Комар, продвинувшись между населенными пунктами Веселое и Отрадное.

Оружие диверсантов

В городе Курахово Донецкой Народной Республики сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили значительный схрон с иностранным вооружением, принадлежавший украинским диверсионным группам. Информацию об этом предоставили представители ведомства.

Красноармейское направление

В районе между населенными пунктами Надеждинка и Новоалександровка российские подразделения осуществили зачистку лесных посадок, где противник оборудовал разветвленную сеть блиндажей. В результате успешного наступления штурмовые группы продвинулись более чем на пять километров, вплотную приблизившись к южной окраине Новониколаевки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем telegram-канале.

Харьковское направление

По информации военного эксперта Андрея Марочко, после окончания трехдневного режима прекращения огня российские вооруженные силы возобновили наступательные операции на территории Харьковской области. В результате проведенных действий были взяты под контроль два опорных пункта противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Марочко также сообщил, что российские войска расширили контролируемую территорию в Харьковской области на фронтовом участке протяженностью 30 километров. Его слова передает ТАСС.

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ВСУ несут значительные потери в Сумской области в районах населенных пунктов Беловод, Локни и Водолаг. Также, по информации военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ расширили контролируемую территорию в Харьковской области на фронтовом участке протяженностью 30 километров. Помимо этого, в Курахово ВС РФ нашли крупный тайник украинских диверсантов. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Сумское направление Напряжение у Теткино В приграничных районах Курской области, в частности в районе населенного пункта Теткино, сохраняется напряженная обстановка. Противник предпринимает попытки изолировать зону боевых действий: разрушены мосты и переправы в результате ударов, что привело к затруднениям в снабжении. С помощью БПЛА ВСУ пытается отсечь передовые подразделения российских войск, передает telegram-канал «Два майора».  Несмотря на понесенные потери, ВСУ продолжают атаки с целью проникновения на территорию Курской области. В ответ российские военные наносят массированные огневые удары по прибывающим резервам противника, не позволяя им вступить в бой. ВСУ уничтожены двумя ударами группировки «Запад» Ракетные подразделения группировки войск «Запад» дважды успешно нанесли удары по позициям украинских бригад с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники. ВС РФ наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по логистическим маршрутам противника в Сумской области, в частности, на направлении Сумы — Путивль — Глухов, где движение осуществляется через город Конотоп. В связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка. На другом участке фронта, в районе Павловка — Новый Путь, была выявлена попытка наступления штурмовой группы ВСУ в сторону государственной границы. В результате боестолкновения основная часть украинской пехоты была ликвидирована, четверо военнослужащих противника взяты в плен. Наступления у Локни В Сумской области российские войска осуществляют наступательные операции в районах населенных пунктов Беловоды и Локняю Также российские войска наступают в прилегающих лесных массивах, сообщил telegram-канал «Два майора». Украинские военные подразделения несут значительные потери в районах населенных пунктов Беловод, Локни и Водолаг в Сумской области. По информации, предоставленной силовыми структурами ТАСС, резервы противника регулярно подвергаются уничтожению. Донецкое направление Боевые действия у Богатыря На южнодонецком направлении продолжаются боевые действия за населенный пункт Богатырь, где подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление с южной стороны населенного пункта. В районе к юго-востоку российские войска создали фронтовой выступ в сторону населенного пункта Комар, продвинувшись между населенными пунктами Веселое и Отрадное. Оружие диверсантов В городе Курахово Донецкой Народной Республики сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили значительный схрон с иностранным вооружением, принадлежавший украинским диверсионным группам. Информацию об этом предоставили представители ведомства. Красноармейское направление В районе между населенными пунктами Надеждинка и Новоалександровка российские подразделения осуществили зачистку лесных посадок, где противник оборудовал разветвленную сеть блиндажей. В результате успешного наступления штурмовые группы продвинулись более чем на пять километров, вплотную приблизившись к южной окраине Новониколаевки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем telegram-канале. Харьковское направление По информации военного эксперта Андрея Марочко, после окончания трехдневного режима прекращения огня российские вооруженные силы возобновили наступательные операции на территории Харьковской области. В результате проведенных действий были взяты под контроль два опорных пункта противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Липцы. Марочко также сообщил, что российские войска расширили контролируемую территорию в Харьковской области на фронтовом участке протяженностью 30 километров. Его слова передает ТАСС.
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