12 мая 2025

Курганские мастера спорта приняли участие в эстафете «Огонь жизни». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастера спорта пронесли «Огонь жизни»
Мастера спорта пронесли «Огонь жизни» Фото:

Курганские мастера спорта Иван Самочернов и Анна Богатырева стали участниками Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Мероприятие прошло утром 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

«Иван Самочернов — мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, чемпион Мира, многократный призер и победитель чемпионатов и кубков России, рекордсмен России. Спортсмен ГАУ „ЦСПиПСМ КО“. Анна Богатырева — мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), многократная чемпионка и рекордсменка России, победительница международных соревнований. Спортсменка ГБУДО „СШОР №1“», — рассказывает о спортсменах ведомство.

Эстафета стартовала 8 апреля в Майкопе и направлена на популяризацию и развитие донорства костного мозга в России. Символический факел «Огонь жизни» передается представителями регионов по всей стране.

Ранее спортсмены Курганской области показывали высокие результаты на крупных соревнованиях. В конце апреля представители региона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет в Ханты-Мансийске.

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Курганские мастера спорта Иван Самочернов и Анна Богатырева стали участниками Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Мероприятие прошло утром 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Иван Самочернов — мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, чемпион Мира, многократный призер и победитель чемпионатов и кубков России, рекордсмен России. Спортсмен ГАУ „ЦСПиПСМ КО“. Анна Богатырева — мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), многократная чемпионка и рекордсменка России, победительница международных соревнований. Спортсменка ГБУДО „СШОР №1“», — рассказывает о спортсменах ведомство. Эстафета стартовала 8 апреля в Майкопе и направлена на популяризацию и развитие донорства костного мозга в России. Символический факел «Огонь жизни» передается представителями регионов по всей стране. Ранее спортсмены Курганской области показывали высокие результаты на крупных соревнованиях. В конце апреля представители региона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет в Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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