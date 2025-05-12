Курганские мастера спорта Иван Самочернов и Анна Богатырева стали участниками Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Мероприятие прошло утром 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«Иван Самочернов — мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, чемпион Мира, многократный призер и победитель чемпионатов и кубков России, рекордсмен России. Спортсмен ГАУ „ЦСПиПСМ КО“. Анна Богатырева — мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), многократная чемпионка и рекордсменка России, победительница международных соревнований. Спортсменка ГБУДО „СШОР №1“», — рассказывает о спортсменах ведомство.
Эстафета стартовала 8 апреля в Майкопе и направлена на популяризацию и развитие донорства костного мозга в России. Символический факел «Огонь жизни» передается представителями регионов по всей стране.
Ранее спортсмены Курганской области показывали высокие результаты на крупных соревнованиях. В конце апреля представители региона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет в Ханты-Мансийске.
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