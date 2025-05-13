Глава Минпросвещения заявил о готовности к проведению ЕГЭ

Система образования готова к проведению ЕГЭ-2025. Об этом объявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Система готова к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена», — передает слова Кравцова РИА Новости. Он добавил, что более 716 тысяч школьников намерены сдавать ЕГЭ по всей стране и за рубежом.
Экзамены будут проведены в 89 регионах России и 54 странах, будет организовано примерно шесть тысяч пунктов проведения. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, а пересдачи состоятся 3 и 4 июля.
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