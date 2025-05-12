12 мая 2025

Тюменец зарезал свою мать и месяц общался с родственниками от ее имени

В Тюменской области мужчина убил свою мать и брата
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого в преступлении задержали
Подозреваемого в преступлении задержали Фото:

В Тюменской области арестован житель Уватского района, подозреваемый в совершении двойного убийства — своей матери и брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«По версии следствия, 3 апреля 2025 года в Уватском районе обвиняемый совершил убийство своей 50-летней матери и 23-летнего брата, нанеся им множественные ножевые ранения. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, после совершения преступления мужчина спрятал тело матери на территории домовладения и забрал ее мобильный телефон. С его помощью тюменец на протяжении месяца вел переписку с родственниками от ее имени, в которой сообщил о переезде в Пермь. 

В дальнейшем родственники погибших забили тревогу и обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали на территории Пермского края, куда он скрылся сразу после совершения преступления. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Тюменской области уже расследовались случаи двойных убийств: в марте 1998 года был совершен аналогичный преступный эпизод, когда мужчина убил женщину и ее племянника, однако установить личность подозреваемого удалось лишь спустя годы. Тогда дело также было направлено в суд после завершения расследования.

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В Тюменской области арестован житель Уватского района, подозреваемый в совершении двойного убийства — своей матери и брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. «По версии следствия, 3 апреля 2025 года в Уватском районе обвиняемый совершил убийство своей 50-летней матери и 23-летнего брата, нанеся им множественные ножевые ранения. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве. Как уточнили в ведомстве, после совершения преступления мужчина спрятал тело матери на территории домовладения и забрал ее мобильный телефон. С его помощью тюменец на протяжении месяца вел переписку с родственниками от ее имени, в которой сообщил о переезде в Пермь.  В дальнейшем родственники погибших забили тревогу и обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали на территории Пермского края, куда он скрылся сразу после совершения преступления. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее в Тюменской области уже расследовались случаи двойных убийств: в марте 1998 года был совершен аналогичный преступный эпизод, когда мужчина убил женщину и ее племянника, однако установить личность подозреваемого удалось лишь спустя годы. Тогда дело также было направлено в суд после завершения расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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