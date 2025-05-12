Тюменец зарезал свою мать и месяц общался с родственниками от ее имени

В Тюменской области арестован житель Уватского района, подозреваемый в совершении двойного убийства — своей матери и брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
«По версии следствия, 3 апреля 2025 года в Уватском районе обвиняемый совершил убийство своей 50-летней матери и 23-летнего брата, нанеся им множественные ножевые ранения. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, после совершения преступления мужчина спрятал тело матери на территории домовладения и забрал ее мобильный телефон. С его помощью тюменец на протяжении месяца вел переписку с родственниками от ее имени, в которой сообщил о переезде в Пермь.
В дальнейшем родственники погибших забили тревогу и обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали на территории Пермского края, куда он скрылся сразу после совершения преступления. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Тюменской области уже расследовались случаи двойных убийств: в марте 1998 года был совершен аналогичный преступный эпизод, когда мужчина убил женщину и ее племянника, однако установить личность подозреваемого удалось лишь спустя годы. Тогда дело также было направлено в суд после завершения расследования.
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