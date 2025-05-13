Резник рассказал, чем завершился скандал в финале «Суперстара»

Скандал из-за авторских прав между композитором Ильей Резником и организаторами «Суперстара» разрешился полюбовно. В разговоре с корреспондентом URA.RU Резник сказал, что зла и обид больше ни на кого не держит.
«Они извинились передо мною, слава Богу, — пояснил Илья Рахмиэлевич. — Прислали нам письмо: „Извините, ошиблись“. Произошла техническая ошибка — как всегда, стрелочника нашли. Я зла на них не держу. Я вообще стараюсь ни на кого не обижаться и много чего прощаю».
Финал последнего сезона «Суперстара» оказался одним из самых скандальных за всю историю проекта. Сначала победы внезапно лишилась лидировавшая весь сезон певица Азиза. А после выяснилось, что на создателей программы обиделся легендарный поэт Илья Резник. Оказалось, что в титрах к песне «Занавес», которую написал Илья Рахмиэлевич вместе с Игорем Крутым, среди создателей указали совершенно других авторов: Раймонда Паулса и Михаила Танича. Представители Ильи Резника заявили, что проводят проверку по поводу соблюдения телевизионщиками авторских прав.
Илья Рахмиэлевич говорит, что за карьеру ему приходилось не раз сталкиваться с подобными ошибками телевизионщиков. Поэтому случившаяся в финале «Суперстара» ошибка его не сильно удивила.
«Раньше часто на одном телевизионном канале писали, что песню „Маленькая страна“ написал Игорь Николаев, — объясняет поэт. — А на самом деле музыку к этой композиции написал Игорь, а слова — я. Часто такое бывало, что ты слышишь свою песню, а в титрах тебя не указывают. Какие-то тетушки или девушки — одним словом, какая-то неприятельница-редакторша сидит и тебя не упоминает. Неряшливость это или специально… Вот, мол, Резник ходит в белых костюмах! Да Бог с ними».
Напомним, что ранее легендарный поэт прокомментировал скандал с Азизой, которая лишилась победы в проекте после наезда Леры Кудрявцевой. Илья Рахмиэлевич назвал увиденное в эфире «коммуналкой» и заявил, что, по его мнению, победительницей «Суперстара» стала именно Азиза.
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