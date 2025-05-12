12 мая 2025

«На асфальте осталась кровь»: ребенок на самокате сбил пожилого мужчину в Челябинске. Фото

Пожилому мужчине, которого сбил ребенок на самокате в Челябинске, вызвали скорую
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на тротуаре в Челябинске
ЧП произошло на тротуаре в Челябинске Фото:

В Челябинске 12-летний мальчик на самокате сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Судя по фото, которые они предоставили, на асфальте остались следы крови.

«ДТП произошло в 08:15 около дома 24 по улице Калинина. 12-летний мальчик на электросамокате Whoosh, двигаясь на тротуаре, наехал на пешехода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пострадавший — 65-летний мужчина — получил травмы. Бригадой скорой помощи он экстренно был доставлен в больницу. Судя по фото, которые предоставила пресс-служба ведомства, на асфальте остались следы крови.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, а также представители подразделения по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственный комитет Челябинской области ранее организовал проверку по факту травмирования детей, на которых наехали самокатчики в Магнитогорске в минувшие праздничные дни. Одним из пострадавших стал четырехлетний ребенок, которого с травмами доставили в больницу, сообщила его мама. 

На асфальте осталась кровь
На асфальте осталась кровь
Фото:

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В Челябинске 12-летний мальчик на самокате сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Судя по фото, которые они предоставили, на асфальте остались следы крови. «ДТП произошло в 08:15 около дома 24 по улице Калинина. 12-летний мальчик на электросамокате Whoosh, двигаясь на тротуаре, наехал на пешехода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пострадавший — 65-летний мужчина — получил травмы. Бригадой скорой помощи он экстренно был доставлен в больницу. Судя по фото, которые предоставила пресс-служба ведомства, на асфальте остались следы крови. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, а также представители подразделения по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственный комитет Челябинской области ранее организовал проверку по факту травмирования детей, на которых наехали самокатчики в Магнитогорске в минувшие праздничные дни. Одним из пострадавших стал четырехлетний ребенок, которого с травмами доставили в больницу, сообщила его мама. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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