В Челябинске 12-летний мальчик на самокате сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Судя по фото, которые они предоставили, на асфальте остались следы крови.
«ДТП произошло в 08:15 около дома 24 по улице Калинина. 12-летний мальчик на электросамокате Whoosh, двигаясь на тротуаре, наехал на пешехода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пострадавший — 65-летний мужчина — получил травмы. Бригадой скорой помощи он экстренно был доставлен в больницу. Судя по фото, которые предоставила пресс-служба ведомства, на асфальте остались следы крови.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции, а также представители подразделения по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следственный комитет Челябинской области ранее организовал проверку по факту травмирования детей, на которых наехали самокатчики в Магнитогорске в минувшие праздничные дни. Одним из пострадавших стал четырехлетний ребенок, которого с травмами доставили в больницу, сообщила его мама.
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