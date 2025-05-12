СК проверит информацию о наезде самокатчиков на детей в Магнитогорске

Следственный комитет Челябинской области организовал проверку по факту травмирования детей, на которых наехали самокатчики в Магнитогорске. В минувшие праздники там произошло сразу несколько подобных инцидентов, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой 9 и 11 мая в городе Магнитогорске водители электросамокатов совершили наезды на малолетних, после чего скрылись с места происшествия. Организовано проведение проверки по признакам преступления по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.
Одним из пострадавших от наезда самокатчиков на бульваре Огни Магнитки стал четырехлетний ребенок. «Я держала сына за руку. Трое подростков на одном самокате налетели на нас с такой силой, что сына откинуло вперед. Вызвала и полицию, и скорую, спасибо бригаде скорой, что очень быстро отвезли нас», — написала мама мальчика в группе «Черное&Белое» в социальной сети «ВКонтакте». Город с приходом лета становится опасным, отметила она.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее поддерживает инициативу, запрещающую движение электросамокатов в парках и скверах, и ограничения скорости для них. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, а вид транспорта, отметил он.
Министр общественной безопасности области Александр Гриб сообщил о мерах, которые планируется ввести на улицах крупных муниципалитетов региона к 1 июня. Предлагается определить перечень улиц, где будет ограничена скорость для самокатов до 10 километров в час, рассказал он на заседании ЗСО.
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