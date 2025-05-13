Губерниев назвал фаворита в финальной серии Кубка Гагарина

Советник министра спорта России Дмитрий Губерниев поделился с URA.RU прогнозом на финальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором», которая стартует 13 мая 2025. Говоря о своих предпочтениях в предстоящей серии, Губерниев не скрывал симпатий к челябинскому клубу.
«„Трактор“ — это величайшие традиции. Сразу вспоминаются братья Макаровы: Николай — чемпион мира, Сергей — суперлегенда, игрок знаменитой первой пятерки ЦСКА», — поделился Губерниев. — «Если „Трактор“ выиграет, это будет огромный праздник не только для Урала, но и для всей хоккейной страны. Но и победа „Локомотива“ станет мощнейшей феерией для Ярославля — города, который по-настоящему живет хоккеем».
«Лучший плей-офф и лучший финал в истории КХЛ»
По мнению Дмитрия Губерниева, предстоящее противостояние между победителями Западной и Восточной конференций обещает стать настоящим украшением сезона. «Финал между лучшими командами регулярного чемпионата будет чрезвычайно напряженным. Как большой фанат хоккея, я надеюсь, что этот праздник продлится все семь матчей. Мы сейчас наблюдаем лучший плей-офф за всю историю Континентальной хоккейной лиги и, без сомнения, лучший финал», — заявил он.
Губерниев особо подчеркнул историческую значимость серии, поскольку обе команды ранее никогда не завоевывали главный трофей КХЛ. «Одна из этих команд впервые в своей истории станет обладателем Кубка Гагарина. Учитывая величайшие хоккейные традиции Челябинска и Ярославля, победа достанется действительно сильнейшему», — отметил эксперт.
Хоккейный бум в России
Губерниев обратил внимание на растущую популярность хоккея в стране, несмотря на международные ограничения. «В России сейчас настоящий хоккейный бум — рейтинги трансляций плей-офф просто запредельные. На фоне того, что мы пропускаем уже четвертый чемпионат мира подряд, внутренний турнир приобретает особое значение», — подчеркнул эксперт.
По его словам, отечественный хоккей ничем не уступает заокеанскому: «Да, в НХЛ идет прекрасная борьба за Кубок Стэнли, мы следим за рекордами Овечкина, но наш континентальный турнир не уступает по накалу, зрительскому интересу и уровню игры. У нас действительно классный чемпионат!»
Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» стартует во вторник, 13 мая. Первый матч сыграют в Ярославле, а серия продлится до четырех побед одной из команд.
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