В Курганской области 13 мая стартовал резервный этап тестирования программы «Сила V Героях», предназначенной для бойцов, не прошедших отбор на первом этапе. Ветеран СВО Алексей Большаков выразил уверенность, что участие в программе поможет бойцам найти достойную работу и реализовать себя. Об этом сообщает правительство Курганской области.
Резервный этап продлится до 16 мая. «Услышав о программе „Сила V Героях“, я принял для себя решение стать ее участником. Хочу быть и дальше нужным своей стране», — рассказал Большаков ведомству. Он также подчеркнул значимость поддержки, оказываемой губернатором Шумковым: «Поддержка от губернатора, которую он ввел на территории нашего региона к 9 Мая, и периодические выплаты, которые были, — это очень здорово. Наш губернатор заботится о своих героях. За это огромная благодарность, конечно, ему».
В рамках программы победители смогут пройти обучение и получить работу в органах власти, местного самоуправления, подведомственных учреждениях или на предприятиях региона. Помимо этого, по инициативе главы региона к 9 Мая все ветераны боевых действий и участники СВО получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям были начислены региональные выплаты до 80 тысяч рублей. Также в области действует новая мера поддержки: бойцы, получившие тяжелые ранения, имеют право на бесплатное оздоровление в региональных санаториях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!