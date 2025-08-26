Главный синоптик РФ предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов

На юге России жара достигнет отметки в +35 градусов
На юге России жара достигнет отметки в +35 градусов

Температура воздуха на большей части территории России в ближайшие выходные превысит климатическую норму, за исключением Северо-Западного федерального округа и юга Урала. Об этом 25 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории – выше нормы", — заявил синоптик в беседе с РИА Новости.

Особенно жарко будет на юге России. Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае и Крыму столбики термометров к концу недели поднимутся до 30–35 градусов и выше.

