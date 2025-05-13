Песков: Россия не признает ангажированные выводы о крушении MH17 в Донбассе

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Позиция России по MH17 не меняется, заявил Песков
Позиция России по MH17 не меняется, заявил Песков Фото:

Россия считает выводы Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы ответственности Москвы за крушение Boeing в Донбассе в 2014 году предвзятыми, так как российские представители не принимали участия в расследовании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Россия не принимает ангажированные выводы», — заявил Песков. Он добавил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и не меняется. Представитель Кремля также напомнил, что российскую сторону не допустили до участия в расследовании.

12 мая Совет ICAO признал Россию «виновной в крушении рейса MH17», поддержав позицию Австралии и Нидерландов, которые обвинили Москву в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. В настоящее время обсуждается форма возмещения ущерба.

России не была предоставлена возможность участвовать в расследовании, и, в результате, Москва не согласилась с его итогами. Она отвергает выдвинутые обвинения, заявляя, что у нее есть своя версия событий. Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донбассе, в результате крушения погибли все 298 человек на борту.

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Россия считает выводы Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы ответственности Москвы за крушение Boeing в Донбассе в 2014 году предвзятыми, так как российские представители не принимали участия в расследовании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Россия не принимает ангажированные выводы», — заявил Песков. Он добавил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и не меняется. Представитель Кремля также напомнил, что российскую сторону не допустили до участия в расследовании. 12 мая Совет ICAO признал Россию «виновной в крушении рейса MH17», поддержав позицию Австралии и Нидерландов, которые обвинили Москву в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. В настоящее время обсуждается форма возмещения ущерба. России не была предоставлена возможность участвовать в расследовании, и, в результате, Москва не согласилась с его итогами. Она отвергает выдвинутые обвинения, заявляя, что у нее есть своя версия событий. Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донбассе, в результате крушения погибли все 298 человек на борту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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