ВС РФ взяли под контроль Миролюбовку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска продвинулись на донецком направлении
Российские войска продвинулись на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под полный контроль Миролюбовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили Миролюбовку в Донецкой Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Село расположено к востоку от Покровска (бывшего Красноармейска). По данным военкоров, в селе уже проведена зачистка. Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. 

Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР. По данным ведомства, в ходе боев за поселок противник потерял до 440 человек личного состава, три бронемашины, 14 авто и два артиллерийских орудия. Наряду с этим ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, а также цех по сборке снарядов и склады хранения боеприпасов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под полный контроль Миролюбовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили Миролюбовку в Донецкой Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Село расположено к востоку от Покровска (бывшего Красноармейска). По данным военкоров, в селе уже проведена зачистка. Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.  Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР. По данным ведомства, в ходе боев за поселок противник потерял до 440 человек личного состава, три бронемашины, 14 авто и два артиллерийских орудия. Наряду с этим ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, а также цех по сборке снарядов и склады хранения боеприпасов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...