Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под полный контроль Миролюбовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили Миролюбовку в Донецкой Народной Республики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Село расположено к востоку от Покровска (бывшего Красноармейска). По данным военкоров, в селе уже проведена зачистка. Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.
Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР. По данным ведомства, в ходе боев за поселок противник потерял до 440 человек личного состава, три бронемашины, 14 авто и два артиллерийских орудия. Наряду с этим ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, а также цех по сборке снарядов и склады хранения боеприпасов, передает RT.
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