Екатеринбург вошел в топ городов с самой дорогой «вторичкой»

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 125 тысяч рублей в Екатеринбурге. Таким образом, столица Урала замкнула топ городов с самыми дорогими «квадратами», об этом URA.RU рассказали в «Яндекс Недвижимости».
В течение марта стоимость квадратного метра изменилась на 1,4%. Выросло также и предложение квартир — на 5,5%. Медианная полная стоимость квартиры в апреле составила 6 миллионов рублей, при этом учитывались все классы и типы комнатности.
«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Эксперт связывает это со стагнацией ключевой ставки, затянувшейся уже на полгода. Собственники, по его словам, постепенно повышают цены на объекты. «Ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с сохранением текущего уровня», — подытожил Белокуров.
Ранее URA.RU рассказывало, что разрыв цен между новостройками и вторичным рынком составил 16% в Екатеринбурге. Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков предположил, что такая ситуация сложилась из-за отсутствии льготной ипотеки.
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