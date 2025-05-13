Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» вырос в Екатеринбурге: чем это грозит

В Екатеринбурге разрыв стоимости между новостройками и вторичным жильем составил 16%. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Циан Аналитики». По мнению главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, покупатели будут вынуждены покупать недвижимость по более высоким ценам до тех пор, пока льготные условия не изменятся.
«Уже давно ценовые пропорции такие, что квартиры на первичном рынке стоят дороже, чем на вторичном — это следствие льготной ипотеки. На вторичном рынке льготной ипотеки нет, а на первичном есть, соответственно, спрос там больше, и из-за разных размеров ипотечных платежей напрямую эти сегменты не конкурируют», — отметил Хорьков в разговоре с URA.RU.
По его словам, купив новую квартиру, нет никакой гарантии, что продать ее на вторичном рынке получится дороже спустя один-два года. «Если сразу выходить на рынок [с продажей], потребуется, скорее всего, дисконт на первичном рынке, но эта проблема касается краткосрочных инвесторов со спекулятивными целями», — предупредил эксперт. Тех, кто приобретает недвижимость для себя по семейной ипотеке, эти риски не касаются. На вторичном рынке квартиру такого же качества дешевле купить не получится, так как массовой льготной ипотеки на «вторичке» нет.
Средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 166,7 тысяч рублей, сообщили в «Циан». Квартиры на вторичном рынке стоят 143,1 тысяч рублей в среднем за «квадрат». По мнению экспертов, разрыв цен продолжает увеличиваться и по стране уже достиг рекордных значений — 23%.
«Пока у покупателей есть льготные условия на первичном рынке, они будут вынуждены покупать квартиры по более высокой цене. Речь именно о тех, кто приобретает квартиры в ипотеку. Те, у кого есть стопроцентная оплата, накопления, для них ситуация иная: они могут выбирать квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке. Под „вторичкой“ подразумаевается сектор тех домов, которые были сданы год, два или пять лет назад», — подытожил Хорьков.
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