Лесной пожар вплотную подошел к домам работников космодрома «Восточный». Видео

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Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров
Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров Фото:

В Амурской области лесной пожар вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный» и их семьи. Об этом сообщают местные жители.

«От возгораний страдает и научный Циолковский — в воздухе там летает пепел. Местные рассказали, что в городе нечем дышать», — пишет telegram-канал «112». Жители города сообщают, что покинуть населенный пункт практически невозможно из-за охваченных пламенем трасс.

Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров. Пламя распространяется стремительно, захватывая новые территории. Вдоль дорог и вокруг населенных пунктов горят тысячи деревьев. Пожароопасная обстановка сохраняется не только в Амурской области. За Уралом в целом чрезвычайная ситуация: лесные и ландшафтные пожары зафиксированы уже в 33 регионах России. Огонь угрожает населенным пунктам и автодорогам, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

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В Амурской области лесной пожар вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный» и их семьи. Об этом сообщают местные жители. «От возгораний страдает и научный Циолковский — в воздухе там летает пепел. Местные рассказали, что в городе нечем дышать», — пишет telegram-канал «112». Жители города сообщают, что покинуть населенный пункт практически невозможно из-за охваченных пламенем трасс. Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров. Пламя распространяется стремительно, захватывая новые территории. Вдоль дорог и вокруг населенных пунктов горят тысячи деревьев. Пожароопасная обстановка сохраняется не только в Амурской области. За Уралом в целом чрезвычайная ситуация: лесные и ландшафтные пожары зафиксированы уже в 33 регионах России. Огонь угрожает населенным пунктам и автодорогам, создавая угрозу жизни и здоровью людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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