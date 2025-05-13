В Амурской области лесной пожар вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный» и их семьи. Об этом сообщают местные жители.
«От возгораний страдает и научный Циолковский — в воздухе там летает пепел. Местные рассказали, что в городе нечем дышать», — пишет telegram-канал «112». Жители города сообщают, что покинуть населенный пункт практически невозможно из-за охваченных пламенем трасс.
Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров. Пламя распространяется стремительно, захватывая новые территории. Вдоль дорог и вокруг населенных пунктов горят тысячи деревьев. Пожароопасная обстановка сохраняется не только в Амурской области. За Уралом в целом чрезвычайная ситуация: лесные и ландшафтные пожары зафиксированы уже в 33 регионах России. Огонь угрожает населенным пунктам и автодорогам, создавая угрозу жизни и здоровью людей.
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