В Рыльске нашли тело погибшего от удара ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Рыльску Курской области погиб один человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана», — сообщил врио губернатора Курской области в своем telegram-канале. Также он уточнил, что двое других пострадавших в результате атаки находятся в тяжелом состоянии в Курской областной больнице. По словам Хинштейна, медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску 12 мая. Об этом также сообщал врио главы Курской области. Предварительно, три человека получили ранения. В результате взрывной волны были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. Кроме того, еще три машины получили повреждения от осколков, отмечал Хинштейн.
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