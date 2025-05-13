Чем известна Дина Горковец, во второй раз вставшая во главе депобра Тюменской области

Департамент образования тюменской области вновь возглавила Дина Горковец. С этой позиции она ушла в 2023 году, став заместителем экс-главы Тюмени Руслана Кухарука. Карьеру в тюменской системе образования она начала школьным учителем. Что еще известно о чиновнице, вернувшейся в правительство области из мэрии Тюмени — в материале URA.RU.
Образование, учительская карьера и достижения
Дина Горковец получила высшее образование в Тюменском государственном университете. По данным с сайта Тюменского института развития регионального образования, она с красным дипломом окончила факультет лингвистики по специальности "преподаватель английского языка".
После вуза Дина Горковец устроилась преподавателем в тюменскую гимназию №21, в которой ранее училась, в 2011 году стала ее директором. В 2018 году она получила звание "Почетный работник общего образования РФ", а годом позже отучилась в московской школе управления "Сколково" по программе "Разработка программы развития Тюменского региона в национальном и глобальном контексте". К моменту прихода в структуры власти ее стаж в профессии насчитывал 22 года.
Дважды перешла из мэрии в правительство
Впервые Дина Горковец получила должность в городской администрации в 2021 году — Руслан Кухарук, который тогда возглавлял администрацию Тюмени, поставил ее на должность главы городского департамента образования. В ноябре 2022 года она возглавила аналогичное ведомство на областном уровне — предыдущий директор — Алексей Райдер — стал заместителем губернатора, курирующим соцблок.
Дина Горковец проработала в правительстве почти год. В октябре 2023 года мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил ее своим заместителем, ответственным за социальную сферу. Когда Кухарук стал губернатором ХМАО, Горковец оказалась в числе подчиненных, которые не переехали в другой регион вслед за начальником — она оставалась последним представителем старой команды среди заместителей нового мэра Максима Афанасьева.
Дина Горковец во второй раз возглавила областной депобр 13 мая 2025 года, почти два года проработав замом мэра. Собеседники агентства в политических кругах называют Горковец соратником замгубернатора Алексея Райдера.
Как ранее сообщало URA.RU, после ухода Дины Горковец из правительства области в 2023 году ее место заняла экс-ректор ТИУ Вероника Ефремова — она перешла на пост директора областного дептруда в апреле 2025 года. Занимая на место оставленное Ефремовой, Горковец уступила должность бывшему свердловскому замгубернатора Павлу Крекову.
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